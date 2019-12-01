Делегация из Казахстана посетила тюменский завод

| Фото: profmodul.ru | Фото: profmodul.ru

Делегация из Казахстана посетила тюменский завод "Профмодуль". Как рассказала заместитель генерального директора предприятия Екатерина Пуртова, бизнесменов заинтересовали сэндвич-панели.

"У нас уже были с ознакомительным визитом представители этой страны. Наша продукция вызывает неподдельный интерес. Это, прежде всего, касается сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата. Также сейчас показали возможности современных станков, на которых изготавливаем оборудование для нефтегазовых компаний", - пояснила она.

В следующем году тюменские предприятия планируют заключить около 30 договоров на поставку своей продукции. Сделать это будет легче благодаря открытым представительствам Тюменской области в Казахстане и Китае, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Сергей Полухин.

"Одна из наших задач на ближайшее будущее - это поддержание работы экспозиций, где зарубежные бизнесмены могут изучить продукцию тюменских предпринимателей. Также мы окажем помощь в проведении переговоров с потенциальными партнерами", - добавил он.