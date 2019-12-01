Накануне Нового года усилен режим охраны хвойных лесов

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Усиленное патрулирование лесов накануне новогодних праздников начнется в Тюменской области с 16 декабря.

Специалисты федерального государственного лесного надзора, как сообщили "Тюменской линии" в областном департаменте лесного комплекса, будут выезжать совместно в правоохранительными органами в леса в целях сохранения хвойного молодняка. В это же время будут проходить проверки транспорта, перевозящего древесину с использованием информационной системы ЛесЕГАИС.

Федеральное агентство лесного хозяйства сообщает, что режим охраны хвойных лесов уже усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях.

Рослесхоз предупреждает, что незаконно срубленная новогодняя елка, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой штраф: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юридических ‒ от 200 тыс. рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит 5 тыс. рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуры. В этом случае ответственность наступает уже уголовная. Итоги природоохранной кампании будут подведены в конце января 2020 года.

По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, за время зимних праздников 2018-2019 годов было незаконно срублено порядка 5 тыс. деревьев, причиненный лесам вред составил более 557 млн рублей. По фактам, имеющим признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел было направлено 100 материалов. На нарушителей наложен 591 административный штраф на общую сумму более 258 тыс. рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Иркутской и Томской областях. Всего незаконные рубки новогодних деревьев были зафиксированы в 29 субъектах Российской Федерации.

Рослесхоз напоминает, что согласно лесному законодательству, заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников считается предпринимательской деятельностью и осуществляется на основании договоров аренды лесных участков, в соответствии с приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года № 325.