Россияне стали больше тратить денег на смартфоны
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Россияне стали предпочитать более дорогие смартфоны, средняя цена за год возросла на пять процентов и теперь составляет 16-17 тысяч, сообщает РИА Новости.
Как отметили ритейлеры электроники, покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года.
Реализация гаджетов из верхнего ценового диапазона, начинающегося от 50 тысяч рублей повысилась более чем на четверть по числу продаж.