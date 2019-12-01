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Россияне стали больше тратить денег на смартфоны

Общество, 09:37 15 декабря 2019

Мегафон | Фото: Мегафон

Россияне стали предпочитать более дорогие смартфоны, средняя цена за год возросла на пять процентов и теперь составляет 16-17 тысяч, сообщает РИА Новости.

Как отметили ритейлеры электроники, покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года.

Реализация гаджетов из верхнего ценового диапазона, начинающегося от 50 тысяч рублей повысилась более чем на четверть по числу продаж.

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