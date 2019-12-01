На карте Ярковского района представлены все объекты культурного наследия

Памятник архитектуры и градостроительства церковь Богоявления. Ярковский район | Фото: admtyumen.ru Памятник архитектуры и градостроительства церковь Богоявления. Ярковский район | Фото: admtyumen.ru

На карте Ярковского района, входящей в Атлас культурного наследия Тюменской области, над созданием которого работают тюменские ученые, представлены все объекты, стоящие на охране и находящиеся в границах особо охраняемых территорий.

"Также на карте выделяются особые населённые пункты, имеющие или частично сохранившие историческую планировку и традиционную застройку, которую демонстрируют обществу как сохранность уникальной исторической среды, - рассказала один из разработчиков проекта, старший научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Алевтина Парамонова. - Здесь отображены и учреждения культуры, дворцы и дома культуры, музеи и архивы, а также школьные музеи, посвящённые истории малой родине или знаменитого земляка".

В перечне объектов культурного наследия Ярковского района сегодня более 20 объектов. Сохранены уникальные постройки XIX – ХХ вв. Главной художественной достопримечательностью бревенчатых фасадов тех лет, служат богатые оконные наличники второго этажа. В традициях местных домов они дополнены высокими прямоугольными подоконными щитами, украшенными пышной глухой резьбой.

Напомним, что Атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона. Над ним работают архитекторы Тюменского индустриального университета совместно с представителями Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. Работа проводится в рамках Программы развития опорного университета.