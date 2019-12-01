Тоболяки поделились архивными фотографиями с проектом "Фотоистория Тюменской области"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 60-ти фотографий загрузили жители Тобольска на сайт тюменскаяобласть.рф в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области".

В ТРЦ "Жемчужина Сибири" 14 декабря работал пункт бесплатной оцифровки фотографий. Волонтеры помогали тоболякам отсканировать все принесенные фото. Тоболячка Анастасия Воронова принесла пачку фотографий из семейного архива.

"Я принесла фотографии родителей и родственников, которые были сделаны в 60-х и 70-х годах. Считаю, что нужно оцифровывать и сохранять такие фотографии для истории, чтобы можно было показать своим детям", - подчеркнула Анастасия Воронова

Также в рамках акции состоялся розыгрыш призов для всех желающих. Тоболяки отвечали на вопросы об истории Тобольска, его достопримечательностях и знаменитых уроженцах. Победители получили наборы открыток, фотоальбом и фирменный свитшот проекта.

В рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" жители региона делятся своими любимыми или редкими снимками на сайте тюменскаяобласть.рф. Из присланных фото составят единую фотокарту региона, которая станет подарком Тюменской области на ее 75-й день рождения. Подарки ждут и авторов лучших кадров. Их имена назовут на торжественной церемонии подведения итогов конкурса в конце декабря.

Снимки на сайте могут размещать коллективы предприятий, учреждений образования, здравоохранения, семьи, жители области и те, кто переехал в другой регион России, но хочет поделиться воспоминаниями о малой родине. Конкурс уже поддержали в 65 городах и районах Тюменской области.

Евгений Новосёлов