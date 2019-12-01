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Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Общество, 17:20 15 декабря 2019

сайт строительства Крымского моста | Фото: сайт строительства Крымского моста

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников со светодиодами, сообщает РИА Новости.

Произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения. Фотографии с тестированием подсветки арочного участка Крымского моста цветами российского флага размещены в Instagram инфоцентра. В сообщении отмечено, что подсветка будет работать после официального открытия железнодорожного движения по сооружению. Освещение было также включено по всей длине автодорожной и железнодорожной части моста.

Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки.

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# Крым , Крымский мост

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