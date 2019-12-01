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16 декабря в Тюмени пасмурно, без осадков

Общество, 07:30 16 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 11 - минус 13 градусов Цельсия - такая температура воздуха установилась на весь день в Тюмени 16 декабря, сообщает сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимуществено пасмурную погоду без осадков.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, порывы - до 5 метров в секунду. К вечеру направление изменится на южное.

Атмосферное давление повышенное 763-766 мм. рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 54 минуты. Долгота дня 6 часов 43 минуты.

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# погода в Тюмени

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