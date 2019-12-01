Около ста пятидесяти подвижных мероприятий подготовили для тюменцев к Новому году

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив) | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив)

Около 150 спортивных мероприятий подготовили для жителей Тюмени в новогодние праздники.

Как рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Светлана Субботина, жителей областной столицы ждут мероприятия с призами и подарками. Состязания и конкурсы будут проходить и в учреждениях, и на улице.

21 декабря центр "Контакт" приглашает на мастер-класс в ТРЦ "Остров" всех, кто желает научиться оригинальным технологиям изготовления новогодних открыток. 26 декабря в сквере Александра Моисеенко центр "Авангард" устроит "Новогодний переполох". В этот же день пройдет уникальное ледовое шоу во Дворце спорта.

"Свет рождественской звезды" от детско-юношеского центра "Фортуна" увидят дети из малообеспеченных и многодетных семей 6 января.

В городе пройдут приуроченные к праздникам турниры по художественной гимнастике, по баскетболу и шахматам.

"А с 25 по 31 декабря у нас будут работать досуговые площадки, как с питанием на базе общеобразовательных школ, так и без него. Дети будут не только отдыхать, но и получат очень хорошие и полезные знания", — добавила Светлана Субботина.

Она рассказала, что во время новогодних и рождественских праздников с тюменцами будут заниматься 170 инструкторов по спорту на 185 площадках.

С информацией о мероприятиях, посвященных Новому году, можно ознакомиться на портале "Тюмень — наш дом" во вкладке "Зима".

Инна Пахомова