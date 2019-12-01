Открывать новогодние елки в тюменских микрорайонах начнут с 18 декабря

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Открытие новогодних елок в микрорайонах Тараскуль, Комарово, Плеханово, Рощино, Мелиораторов, в скверах Серебряные ключи и им. Льва Ровнина стартует с 18 декабря.

Как отметила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 13 декабря, Тюмень активно включилась в предновогодний марафон.

"Будет охвачено много площадок, мы не забыли ни об одной. Наша задача донести праздник до каждого маленького двора. Горожанам не обязательно приходить на большие площадки", — добавила она.

А 21 декабря откроют новогодние елки в скверах Депутатов и Комсомольском. Программа "Самый лучший новый год" пройдет в сквере Комсомольском с 13 до 16 часов. Здесь развернется открытый городской фестиваль "Гонки на самодельных санях", для гостей организуют активные подвижные игры. Можно будет сделать памятный снимок в фотозоне.

В сквере Депутатов праздничная программа "Академия новогоднего волшебства" продлится с 14 до 17 часов. Здесь состоится забег Дедов Морозов. Будет оборудовано место для гонок на санях. Желающие смогут создать новогоднюю игрушку из бумаги, написать на ней желание и украсить елку, которую поставят перед сценой.

Напомним, главную елку города, которую установят на площади 400-летия Тюмени, откроют 20 декабря в 18 часов. Церемония будет сопровождаться выступлениями местных исполнителей, вокально-танцевальным флешмобом и фейерверком.

Инна Пахомова