Тюменская область вошла в десятку регионов для оздоровительного отдыха на Новый год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-10 регионов для оздоровительного отдыха на Новый год, сообщает ТурСтат. Рейтинг составил сервис бронирования путевок Санатории-России.рф.

В первую десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в России в санаториях на Новый 2020 год кроме Тюменской области вошли также Московская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Тюменская область, Чувашия, Марий Эл, Воронежская и Самарская области.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней путевок в санатории для отдыха с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

По данным исследования, новогодний отдых в российских санаториях в основном бронируют на три дня, с 30 декабря по 2 января, или на пять дней, с 3 по 8 января 2020 года.

В Тюменской области на новогоднее проживание, питание и лечение в санаториях потратят в среднем 3 тыс. 180 рублей в день, в Крыму - 3 тыс. 90 рублей, в Кисловодске - 3 тыс. 215 рублей, в Сочи - 3 тыс. 480 рублей в день.

Дешевле всего новогодний санаторно-курортный отдых обойдется в Марий Эл - 1 тыс. 790 рублей в день.

В Сибири чаще всего на Новый 2020 год выбирают отдых в санаториях Тюменской области, Белокурихи в Алтайском крае и Новосибирской области.