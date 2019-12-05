Праздник к нам приходит: огни на главной елке Тюмени зажгутся 21 декабря

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Открытие главной городской елки в Тюмени состоися 21 декабря, сообщает администрация Тюмени.

Праздник с новогодним концертом и фейерверком начнется в 17 часов на площади 400-летия Тюмени. Немного раньше, с 15 до 19 часов, там же, на площади, откроется резиденции Деда Мороза, она будет работать по 14 января.

16 декабря в 11 часов на Городской площади начнется первое новогоднее общегородское мероприятие – уличная выставка "Мир сказки П.П. Ершова "Конек-Горбунок".

18 декабря в 15 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется новогоднее праздничное представление для одаренных детей.

21 декабря новогодний праздник перенесется в городские скверы и на улицы. С 13 до 16 часов гости Комсомольского сквера встретят "Самый лучший Новый год", в 14 часов в сквере Депутатов горожан и гостей Тюмени пригласят в "Академию новогоднего волшебства".

В 15 часов на уличной площадке у дома № 32 по ул. Тимуровцев начнется праздничная программа "Новый год у ворот", в 18 часов на площади у дома № 27 по ул. Пражской тюменцев ждет театрализованное уличное представление "Говорят, под Новый год что ни пожелается…", в 19 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) начнется народное гулянье "2020 – Поехали!".

26 декабря с 18 до 19 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22, корпус 2) торжественно откроют новогоднюю елку представлением "По следам Деда Мороза".

Еще два общегородских мероприятия состоятся 28 декабря. С 15 до 16 часов на Цветном бульваре запланирована праздничная уличная программа "Как достать перо Жар-птицы". В Гилевской роще с 28 декабря по 7 января с 12 до 13 часов 30 минут гостей будут встречать казак Ваня и Снежный человек. Новогодняя праздничная уличная программа "Сказки Гилевской рощи" удивит тюменцев народными забавами.