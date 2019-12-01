Тюменские лесничие перейдут на усиленное патрулирование лесов с 16 декабря

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Усиленное патрулирование лесов накануне новогодних праздников в Тюменской области начнется с 16 декабря. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

"Специалисты федерального государственного лесного надзора будут выезжать совместно в правоохранительными органами в леса в целях сохранения хвойного молодняка, - пояснила пресс-секретарь департамента Анна Корнелюк. - В это же время будут проходить проверки транспорта, перевозящего древесину с использованием информационной системы "ЛесГис".

Браконьерам грозит административное наказание. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Но незаконная вырубка ели или сосны может обернуться и уголовным делом, если нанесенный ущерб будет более 5 тыс. рублей.

"Это вполне реальная перспектива, - пояснила Анна Корнелюк. - Люди, как правило, рубят елки возле населенных пунктов, в зеленых зонах, в лесопарковой зеленой зоне, а здесь ущерб считается по другой шкале. Декабрь, к тому же, у нас является таким месяцем, когда сумма ущерба за рубку хвойного молодняка возрастает кратно".