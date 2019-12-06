В Рослесхозе рассказали, как выбирали главную елку страны

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Новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади Московского Кремля, срубят в Московской области.

Как сообщает Рослесхоз, на звание главной лесной красавицы претендовали почти 60 подмосковных елей, а в финал вышли 12 из них. В течение всего года лесничие подбирали претенденток, а уже с лета специальная комиссия по строгим критериям выбирала главную елку страны.

К участию в конкурсе допустили красавиц, чьи размер, форма и возраст соответствовали заявленным требованиям. Главное новогоднее дерево страны должно было быть не менее 25 метров высотой с диаметром ствола не менее 60 см. Красавица также не могла быть старше 120 лет.

Комиссия оценивала окраску хвои и сохранность ветвей, у претенденток не должно было быть трещин, изгибов, искривлений и двойных вершин, не могла даже частично отсутствовать крона, а самое главное - дерево должно иметь правильную пирамидальную форму.

Красавице-ели из Бородинского лесничества 90 лет и высотой она 25 метров.

А уже 15 декабря в сопровождении полицейского эскорта новогоднюю красавицу отправят на автопоезде в Москву, где ее торжественно через Спасские ворота ввезут в Кремль, установят на Соборной площади и нарядят.