Юные художники создадут открытку на снегу под мостом Влюбленных

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Необычную поздравительную открытку под мостом Влюбленных создадут ученики детской художественной школы им. А. П. Митинского на новогодних каникулах.

"В этом году от нас будет необычная новогодняя открытка. Центр культуры и творчества "Тюмень" предложил сделать поздравление в виде рисунков на снегу. Это направление называется "сноу-арт". Его ярким представителем является британский художник Саймон Бек. Мы вдохновились его творчеством. На мой взгляд, должно получиться красиво", — рассказал представитель детской художественной школы им. А. П. Митинского, художник, член Союза художников России Александр Васильев.

Юным художникам предстоит изобразить снежинки на белоснежной поверхности реки Туры. Горожане и гости областной столицы смогут следить за процессом создания необычного новогоднего поздравления с моста Влюбленных и набережной.

"Основной материал — снег. Но помимо него, конечно, нужна творческая задумка и оборудование. От спонсоров центр культуры и творчества "Тюмень" предоставит десять пар снегоступов. Мы будем разбивать ребят на команды по пять человек. Новогоднюю открытку планируем сделать в течение светового дня", — добавил Александр Васильев.

Ранее мероприятие хотели провести в середине декабря, но из-за погоды его перенесли на зимние каникулы. Представитель детской художественной школы надеется, что морозы укрепят лед. Он пригласил горожан посмотреть на интересный перформанс.

Инна Пахомова