Стоимость билета на автобус Тобольск - Тюмень изменится с 1 января

| Фото: Тобольское ПАТП | Фото: Тобольское ПАТП

Стоимость проезда и провоза багажа на маршрутах пригородного и междугороднего сообщения вырастет в Тобольске с 1 января.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тобольском ПАТП, подорожание составит 4,3 %. Так, билет на междугородний автобус по маршруту Тобольск — Тюмень будет стоить 820 рублей. Стоимость багажа составит 25% от стоимости поездки. В текущем году стоимость проезда на автобусе от Тобольска до Тюмени составляла 787 рублей.

Напомним, что с 1 января в Тобольске на один рубль увеличится и стоимость проезда на общественном транспорте. Цена билета составит 22 рубля. Это ежегодное плановое повышение.

Евгений Новоселов