Девять мастеров разыграют призы фестиваля "Ямальская строганина"

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Девять финалистов - мастера из сел Яр-Сале, Панаевск, Новый Порт Ямальского района, Овгорт и Мужи Шурышкарского района, Антипаюта Тазовского района - будут участвовать в очном этапе гастрономического фестиваля-конкурс "Ямальская строганина", который пройдет в ямальском с. Яр-Сале 20 и 21 декабря, сообщает ИА "Север-Пресс".

Участники фестиваля продемонстрируют мастерство в приготовлении строганины из свежемороженых оленьего мяса и рыбы, а также презентуют приготовленные блюда национальной кухни Крайнего Севера. Сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины из оленьего мяса и рыбы получат кубки главы Ямальского района и сертификаты на 150 тыс. рублей.

Кроме того, для представителей СМИ, блогеров и активных пользователей соцсетей организаторы подготовили конкурс на лучшее освещение фестиваля. Главный приз — сертификат на 30 тыс. рублей.

По данным администрации Ямальского района, для гостей мероприятия запланирована большая интересная программа, включающая национальные мастер-классы, новогоднюю ярмарку, новогодний бал, катание на оленьих упряжках, анимационную программу для детей, мастер-класс по строганию рыбы и мяса, дегустацию конкурсных блюд и церемонию закрытия фестиваля.

На событие приедут эксперт по монастырской кухне, автор кулинарных книг, ведущий передачи "Монастырская кухня" на канале "Спас", шеф-повар с многолетним стажем Олег Ольхов и повар, шоумен, ведущий программы "Правильный фастфуд" на телеканале "Кухня ТВ", автор канала "Кухня без купюр", ведущий геокулинарного шоу "Еда, я люблю тебя!" на телеканале "Пятница" Сергей Кузнецов.

Одним из экспертов фестиваля и чемпионата по строганине выступит бренд-шеф ресторана "Юрибей" Татьяна Ковалева из Салехарда.

21 декабря в 14 часов на центральной площади Яр-Сале начнется прямая трансляция конкурса. На большом экране покажут борьбу участников за главный приз. В 15 часов все приготовленные блюда можно будет попробовать и оценить.

В соцсетях болельщики беспокоятся, что если заранее знать, за чью работу отдавать голос, получится не совсем честно. Жители села, где будет проводиться конкурс, будут болеть за своих друзей и родственников. Предлагается голосовать, не зная повара, как в программе "контрольная закупка". Организаторы соглашаются — болельщики будут голосовать, оценивая работу участников, а не самих участников.