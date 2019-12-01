Тюменцев научили создавать фотоальбомы в технике скрапбукинга

Фотоальбомы в технике скрапбукинга научились создавать тюменцы на мастер-классе, который состоялся в ТРЦ "Сити Молл" в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области", сообщают организаторы.

Мамы с детьми под руководством мастера сделали своими руками оригинальные альбомы. Помогала им в этом ведущая мастер-класса Мария Кузнецова. По ее словам, на создание работы у каждой семьи в среднем ушло чуть меньше часа.

"Фотоальбомы получились красивые, с мягкими обложками и, главное, индивидуальным оформлением. Детям было немножко сложно, но им помогли родители", – подчеркнула она.

В созданные альбомы участники мастер-класса вклеивали архивные семейные фотографии, а перед этим оцифровывали снимки и загружали их на сайт тюменскаяобласть.рф, где формируется фотолетопись Земли больших людей.

"Мы хотели принять участие в этом мастер-классе. Нашли дома архивные фотографии, на которых запечатлены родственники с деревни. Это старые, еще черно-белые снимки, которые очень хочется сохранить, оставить на память и в любой момент пересмотреть", – рассказала участница мастер-класса, тюменка Анастасия Хохлова.

В рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" в ТРЦ "Гудвин" и ТРЦ "Тюмень Сити Молл" работают информационные стойки, где волонтеры помогают бесплатно оцифровать снимки и загрузить их на сайт тюменскаяобласть.рф. Также фото можно разместить самостоятельно.

До конца декабря все желающие могут поучаствовать в конкурсе на лучшие фотографии, отражающие развитие Тюменской области. Авторы самых интересных работ получат ценные призы.