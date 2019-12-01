Трудности социализации преодолевают инвалиды в Нижнетавдинском районе

| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

Улучшение психоэмоционального состояния, развитие навыков самообслуживания и расширение кругозора отмечают специалисты комплексного центра обслуживания населения "Тавда" у своих подопечных с трудностями в социализации после окончания реабилитационной смены.

Как сообщила руководитель службы социализации и реабилитации центра "Тавда" Валентина Синицына, две группы - дети до 18 лет и взрослые до 45 лет - работали со специалистами три месяца.

Задачей нового курса было помочь 14 участникам смены минимизировать трудности, которые они испытывают в обществе и быту из-за заболевания. 36 занятий проходили в разных форматах: специалисты центра проводили психологические тренинги, творческие мастер-классы, уроки адаптивной физкультуры и трудотерапии.

"В этом курсе мы впервые использовали виртуальные тренажеры "3Д город" и "3Д квартира". В форме компьютерной игры участники проекта отрабатывали навыки приобретения товаров, приготовления пищи и другие действия, которые совершает человек, живя самостоятельно", - рассказала. Валентина Синицына.

По ее словам, последовательное выполнение действий даже виртуально помогает понять и освоить логические связи: забыл выключить плиту – может случиться пожар, заболел – нужно обратиться к врачу, а затем купить лекарства. Игровая форма осваивается проще, легче запоминается, а затем навыки отрабатываются в реальной жизни.

Чтобы положительные изменения не были растеряны со временем, участники курса будут посещать действующий при центре клуб инвалидов "Без границ", там они продолжат общаться в комфортной среде и развивать свои способности.

Ирина Кургузова