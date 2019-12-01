Уличную выставку иллюстраций к сказке о Коньке-горбунке открыли в Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Выставка иллюстраций "Путешествие в сказку П. П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок" открылась на Городской площади (ул. Первомайская, 20) 16 декабря, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На экспозиции под открытым небом представлены основные этапы развития истории иллюстрирования "Конька-горбунка" – от первых рисунков до иллюстраций отечественных художников начала XX века. Свое видение главных героев сказки представили и ученики школ искусств.

"Открытие выставки не случайно совпало с предновогодними праздниками. Завершается 2019 год, который ознаменовался 185-летием выхода в свет сказки "Конек-горбунок". В 2020 году мы отметим 205-летие со дня рождения сибирского сказочника Петра Ершова", — рассказала на открытии председатель комитета по реализации культурной политики департамента культуры администрации Тюмени Наталья Некрасова.

Юные художники красочно изобразили приключения Ивана, его верного друга Конька-горбунка, Жар-птицу и красавицу Царевну. Помимо героев сказки на планшетах можно увидеть и самого автора. Ученица художественной студии "Радуга" Вероника Зырянова изобразила Петра Ершова в детстве, как он, будучи еще мальчишкой, увидел перья Жар-птицы в небе. "Облака, подсвеченные солнцем, действительно, напоминают перья сказочной птицы. Это зрелище и вдохновило меня на написание картины. Ведь, возможно, все так и было, и маленький Ершов впервые увидел образы сказки в облаках. Я очень рада, что моя работа стала частью городской выставки. Для меня это большая гордость", — поделилась юная тюменка.

Картины, представленные на уличной экспозиции, являются частью большого художественно иллюстрированного альбома с одноименным названием "Путешествие в сказку П.П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок". Издание готовится к выходу в свет. Автором альбома и концепции выставки является доктор искусствоведения Наталья Сезева.

"Заглянуть в сказку, увидеть книгу может любой желающий. Каждое изображение снабжено QR-кодом. С его помощью можно услышать не только информацию о художниках-иллюстраторах, но и их высказывания о сказке "Конек-горбунок", озвученные голосом известного тюменского краеведа Валерия Чупина", — рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Выставка проводится в рамках проекта "Город. Художник. Книга" при поддержке департамента культуры администрации Тюмени.