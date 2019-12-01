Лучшую команду юных дизайнеров определили на конкурсе в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

Команда дизайнеров школа № 3 Ялуторовска "Purple stars" признана победителем I городского конкурса молодых дизайнеров "Молодежный подиум".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист по работе с молодежью, руководитель театра молодежной моды "Каролина" Молодежного центра Ялуторовска, одна из организаторов конкурса Вероника Литвинова.

"Всего в конкурсе участвовали три команды: школы № 3, № 1, аграрного колледжа. Задания они получили 12 декабря, а итоги их дизайнерского мастерства жюри оценивало 15 декабря, - рассказывает она. - Вечерний наряд от "Purple stars", по оценке судей, позволит почувствовать себя звездой, идущей по красной дорожке".

Каждая команда юных дизайнеров представила наряд на одной из моделей, их также оценивало жюри. "Мегатрон" – модель аграрного колледжа – представила светящийся костюм. Модель первой школы – "Будущее в комфорте" - предполагает наряд из натуральных тканей.

С моделями работали не только дизайнеры-одноклассники, одногруппники, но и опытные визажисты, стилисты помогали в организации показов.

В состав жюри ялуторовского конкурса юных дизайнеров вошли представитель Инвестиционного агентства Тюменской области Елена Козлова, которая школьницей работала демонстратором одежды в Свердловском Доме моды. Тюменская модель международного уровня, финалистка конкурса "Мисс туризм России-2019", участница международного конкурса в Албании и Монтенегро miss globe 2019 Анастасия Фатеева. Специалисты Молодежного центра Ялуторовска - Татьяна Кехтер и Ирина Мельникова.

Театр молодежной моды "Каролина" организовал свой показ сезонной одежды. Напомним, ялуторовские швеи создали коллекцию платьев по сказке "Конек-горбунок".

По словам Вероники Литвиновой, первый городской конкурс юных дизайнеров будет иметь продолжение. "Хотелось бы создать команду юных дизайнеров, дать развитие этому направлению в нашем городе", - заключила она.

Анжела Лебедева