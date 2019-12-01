Ключ к жизни: любой тюменец может стать добрым волшебником

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Настало время добрых дел, мечтаний и исполнения желаний. В преддверии Нового года и Рождества правительство Тюменской области призывает предпринимателей, крупные предприятия и компании, жителей оказать помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем, высокотехнологичном лечении. Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни", который развивается под патронатом губернатора региона.

Надежда – единственное, что есть у родителей тяжелобольного ребенка. Вера в выздоровление сына или дочки не дает им опускать руки. Пожертвования в региональный благотворительный фонд "Ключ к жизни", который действует в Тюменской области 8 лет, уже помогли 1099 юным тюменцам, нуждавшимся в дорогостоящем, высокотехнологичном лечении.

Благодаря проекту "Ключ к жизни" дети со сложными диагнозами могут получить дополнительную помощь в лечении и реабилитации. Например, маленький Дима Тишунин из областного центра. Диме семь месяцев. Родители мальчика возлагают большие надежды на экспериментальный препарат. В одиночку семье не справиться, а вместе возможно любое чудо.

Ключ к жизни маленьких тюменцев и маленького Димы - в руках каждого из нас. Реквизиты расчетного счета для перечисления средств для лечения детей, нуждающихся в помощи:

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Ассоциация "Тюменское региональное медицинское общество"

ИНН 7203209610, КПП 720301001

Р/с 40703810467020000031

Корр. счет 30101810800000000651

БИК 047102651

ОКПО 63397613

Все неравнодушные люди, которые готовы помочь детям, могут присоединиться к проекту.

Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. А если через пробел указать цифрами сумму пожертвования, например - КЛЮЧ 500, в этом случае вы пожертвуете 500 рублей. Отправка SMS на номер 3434 бесплатная. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2.