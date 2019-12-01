Ишимских мужчин приглашают пройти флюорографию и сдать анализы на рак

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим | Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим

День мужского здоровья пройдет в Ишиме 21 декабря в рамках акции "Доктор с вами", сообщает пресс-служба ишимской областной больницы № 4.

Для удобства пациентов он будет организован в субботу, чтобы на прием смогли попасть работающие представители сильного пола. Мужчин приглашают с 8 до 14 часов в поликлинику № 1 по ул. Республики, 78. Прием будут вести врачи-урологи, специалисты УЗИ. Мужчины смогут пройти флюорографию, сдать анализы на онкологические заболевания. Также будет работать центр здоровья.

Подведены итоги дня женского здоровья, который прошел 14 декабря. Было принято 136 пациенток. Они посетили врачей-гинекологов, прошли онкоскрининги: кровь на СА-125 и анализы на онкоцитологию. Некоторых женщин врачи направили на УЗИ органов малого таза.

В ходе акции было выявлено 19 доброкачественных новообразований, у женщины 79 лет заподозрено онкозаболевание. До этого в больницу она не обращалась, ее анализы направлены в лабораторию.

64 женщины посетили центр здоровья, где проверили внутриглазное давление, сдали кровь экспресс-методом, узнали свой уровень холестерина и глюкозы.

По словам организаторов, подобные мероприятия востребованы населением, потому что проводятся в выходной и комплексно.