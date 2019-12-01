О великом Карле прочтут лекцию в музее Словцова

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Лекция "Великий Карл", посвященная 220-летию выдающегося русского художника Карла Брюллова, пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 19 декабря, начало в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Великий Карл" – так еще при жизни современники называли Карла Павловича Брюллова. Уникальный виртуоз живописи, прекрасный рисовальщик, имеющий тонкое чувство формы, пластики пошатнул строгие формы академического искусства. Он стоял у истоков романтического направления в изобразительном искусстве. Брюллов – это наднациональный масштаб дарования", - рассказали организаторы лекции.

Огромное полотно Карла Брюллова "Последний день Помпеи" завоевало признание в Европе. Имя русского гения ставилось рядом с именами Рубенса, Ван-Дейка, Рембрандта. О нём восторженно отзывались выдающийся французский классик писатель Стендаль и британец романист Вальтер Скотт. Брюллов создал внушительную галерею романтических портретов и уникальные психологические образы современников. Его монументальные росписи украшают самый грандиозный храм Петербурга – Исаакиевский собор.

Лектор Наталья Паромова – искусствовед, главный научный сотрудник управления музейно-просветительской деятельности ГАУК ТО "ТМПО".

Вход свободный.