В Тюменской области за сутки сгорели четыре автомобиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре автомобиля сгорели в Тюменской области за 13 декабря. Всего зафиксировано девять техногенных пожаров, пишет МЧС России по региону.

13 декабря во втором часу ночи произошел пожар в хозяйственной постройке в тюменском СНТ "Облепиховое" на улице Зелёная. Огонь повредил два хозяйственных строения и автомобиль "Газель" на общей площади 48 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается.

Около 11 часов поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "МАН" на 316-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. Огонь ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В 18 часов 7 минут поступило сообщение о пожаре в автомобиле "ГАЗ-3110" в селе Красново Исетского округа. Огонь ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается.

Автомобиль Hyundai загорелся на ул. Харьковская в Тюмени примерно в 21 час. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Также специалисты подразделения привлекались семь раз на ликвидацию последствий ДТП, оказана помощь населению два раза.