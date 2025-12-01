  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области за сутки сгорели четыре автомобиля

Общество, 13:33 14 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре автомобиля сгорели в Тюменской области за 13 декабря. Всего зафиксировано девять техногенных пожаров, пишет МЧС России по региону.

13 декабря во втором часу ночи произошел пожар в хозяйственной постройке в тюменском СНТ "Облепиховое" на улице Зелёная. Огонь повредил два хозяйственных строения и автомобиль "Газель" на общей площади 48 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается.

Около 11 часов поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "МАН" на 316-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. Огонь ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В 18 часов 7 минут поступило сообщение о пожаре в автомобиле "ГАЗ-3110" в селе Красново Исетского округа. Огонь ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается.

Автомобиль Hyundai загорелся на ул. Харьковская в Тюмени примерно в 21 час. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Также специалисты подразделения привлекались семь раз на ликвидацию последствий ДТП, оказана помощь населению два раза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 14.12.2025В Тобольске с 20 декабря стартует сезон зимних катаний
15:01 14.12.2025В Тюменской области продолжат реализацию туристических программ для подростков
14:31 14.12.2025Более 35 млрд рублей жители Тюменской области потратили на транспортные услуги
14:08 14.12.2025Тюменцы узнают о создании рождественской повести-сказки Гофмана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора