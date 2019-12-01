Тюменский "Прибой-1" одержал победу в играх волейбольной детской лиги

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тюменский "Прибой-1" одержал победу в областных соревнованиях по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Всего участниками турнира проекта "Волейбольная детская лига" стали 14 команд. Подопечные Ольги Ескиной не отдали соперницам ни партии. В составе чемпионок лучшим игроком назвали Полину Лосеву.

На второй позиции расположились представительницы Исетского района. В их рядах отметили Юлию Костылеву. Третье место завоевали упоровские девушки. У бронзовых призеров лучшей назвали Юлию Нерадовскую.

Также были отмечены игроки в отдельных амплуа. Индивидуальные награды получили нападающая Екатерина Воропаева из команды "Прибой-1", подающая Дарья Никулина из Исетского района и защитник Кристина Куракина из Упоровского района.