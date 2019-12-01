  • 17 декабря 201917.12.2019вторник
  • USD62,7686
    EUR69,9431
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Тюменский "Прибой-1" одержал победу в играх волейбольной детской лиги

Спорт, 17:09 17 декабря 2019

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тюменский "Прибой-1" одержал победу в областных соревнованиях по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Всего участниками турнира проекта "Волейбольная детская лига" стали 14 команд. Подопечные Ольги Ескиной не отдали соперницам ни партии. В составе чемпионок лучшим игроком назвали Полину Лосеву.

На второй позиции расположились представительницы Исетского района. В их рядах отметили Юлию Костылеву. Третье место завоевали упоровские девушки. У бронзовых призеров лучшей назвали Юлию Нерадовскую.

Также были отмечены игроки в отдельных амплуа. Индивидуальные награды получили нападающая Екатерина Воропаева из команды "Прибой-1", подающая Дарья Никулина из Исетского района и защитник Кристина Куракина из Упоровского района.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень , волейбол , Прибой

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 17.12.2019Тюменский "Прибой-1" одержал победу в играх волейбольной детской лиги
15:31 17.12.2019Спортсмены из России, Чехии и Франции встретились на соревнованиях по альпинизму в Тюмени
15:09 17.12.2019Победителей городского чемпионата по гиревому спорту определили в Тюмени
11:07 17.12.2019Ветераны тюменского хоккея сыграют с руководителями ВХЛ