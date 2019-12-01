Тюменские школьники стали призерами Уральского химического турнира в Екатеринбурге

| Фото: "Одаренные дети" Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: "Одаренные дети" Тюменской области во "ВКонтакте"

Школьники Тюменской области стали призерами первого Уральского химического турнира, который прошел в Екатеринбурге на базе Уральского Федерального университета, сообщает ТОГИРРО.

Регион на конкурсе представили четыре команды: "Гром. Наследие" из лицея №93 Тюмени; "Монооксид дигидрогена" из средней школы №65 Тюмени; "Аргон" Абатской средней школы №2; "Умственно усталые" из Областной физико-математической школы.

Диплом III степени получили тюменцы Д. Приказчиков, П. Лозовая и С. Ленивцева, а также А. Саржанов из Абатского района. Дипломами II степени награждены тюменцы Р. Шейбин и Е. Крюкова. Диплом первой степени - у И. Кузнецова из Тюмени.

По итогам турнира команда "Умственно усталые" получила дополнительную квоту для участия в заключительном этапе межрегионального химического турнира в Москве, который пройдет на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

"В команде шестеро человек - ученики 10 и 11 классов Софья Ленивцева, Мирхан Кабилов, Иван Кузнецов, Ростислав Шейбин, Егор Королев и Анна Сокуренко. Подготовка к химическому турниру в Екатеринбурге была серьезной, ребята прочитали много литературы, проводили эксперименты. Наблюдения могли идти сутками: для решения задач с бананами, например, им приходилось вставать ночью, потому что шел эксперимент, изменения надо было проверять через каждый час, - рассказала учитель химии Областной физико-математической школы Татьяна Могильная. - Сейчас нам предстоит подготовка к межрегиональному турниру в Москве. Это дает возможность отработать навыки презентации и умение находить неординарные решения, потому что турнирная задача стандартных ответов не имеет, каждая команда должна предложить свое и убедить жюри, что оно - самое лучшее".

Межрегиональный химический турнир пройдет в МГУ с 1 по 7 февраля 2020 года. Его тема - "Химия и кухня".

Татьяна Ковалева