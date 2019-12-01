Мобильное приложение Тюменского медицинского университета напомнит о своевременном приеме лекарств

| Фото: Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

Вовремя напомнить о приеме лекарств пожилым людям поможет приложение для смартфона, разработанное специалистами Тюменского ГМУ. Проект "Разработка мобильного приложения для пожилых пациентов "Геро-Time" победил на III Форуме-акселераторе технологических предпринимателей "ТехноКульт", сообщает вуз.

В основе идеи проекта - мобильное приложение для смартфона, которое позволит родственникам пожилых пациентов вовремя напоминать им о приеме лекарственных препаратов посредством звонка на личный кнопочный телефон. Звонок проходит через автоматическую телефонную станцию, напоминать о приеме лекарств пациенту будет робот. Родственнику пожилого человека достаточно скачать приложение, ввести данные пациента, выбрать лекарство и выставить время уведомления.

Разработчики провели исследование, где опросили 90 пожилых человек в возрасте от 65 до 83 лет. Результаты исследования показали, что 100 % респондентов пользуются классическими кнопочными телефонами. Из общего числа опрошенных 90 % - пьют лекарственные препараты, 78 % - регулярно забывают.

"Многие не всегда могут контролировать примем лекарств своих пожилых родственников. Приложение позволит регулярно принимать препараты и, таким образом, увеличить эффективность лечения", - пояснила, студентка 5 курса фармацевтического факультета Тюменского ГМУ Елена Кокшарова.

Проект "Геро-Time" разработан коллективом специалистов Тюменского государственного медицинского университета. В команду разработчиков вошли заведующая кафедрой фармацевтических дисциплин Тюменского ГМУ Ольга Кныш, доцент кафедры Александра Егорова, старший преподаватель кафедры медицинской информатики и биологической физики Тюменского ГМУ Дмитрий Егоров и студентка 5 курса фармацевтического факультета Тюменского ГМУ Елена Кокшарова.

Проект стал победителем на III Форуме-акселераторе технологических предпринимателей "ТехноКульт". Получив сертификат на персональное сопровождение для участия в конкурсе бизнес-проектов "СИП-АП" ТИУ, Елена Кокшарова представит проект в финале конкурса и поборется за призовой фонд в размере 700 тыс. рублей. В номинации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области команда Тюменского ГМУ удостоена диплома призера. По словам Александры Егоровой, получив призовое место, команда вуза подаст заявку на субсидию для изготовления опытного образца.