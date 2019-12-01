Детей-сирот и студентов из Тюмени обучили мотивации и целеполаганию

| Фото: группа проекта "Я могу" ВКонтакте | Фото: группа проекта "Я могу" ВКонтакте

Основам целеполагания, мотивации и самодисциплины научились тюменские студенты и дети-сироты, которые стали участниками проекта "Я могу". В течение нескольких недель ребята посещали тренинги и мастер-классы, выполняли домашние задания и получали новые знания и навыки.

По словам руководителя проекта "Я могу!" Элены Гафуловой, проект, в котором участвовали 25 воспитанников дома социальной реабилитации "Борки" и 25 студентов ТюмГУ, представлял собой марафон по повышению социальной адаптации и личностной продуктивности.

"Ежедневно ребята выполняли перечень обязательных заданий. Сюда входили, к примеру, ранний подъем, зарядка, чтение книг. По запросу участников мы провели мастер-классы по целеполаганию. Ребята успели подумать о том, что такое счастье, мечта, успех, представили, кем видят себя через пять лет и вместе с организаторами поиграли в увлекательные игры на внимание", - рассказала она.

Одним из ярких событий проекта стал мастер-класс "Встреча с интересным человеком". Предварительно каждый участник составил по 10 вопросов человеку, которого бы хотел пригласить. В итоге на мастер-класс приехали повар, киберспортсмен, музыкант, теннисист и художник. В течение дня они отвечали на вопросы и общались с ребятами.

"Итогом встречи стала проектная сессия. На ней мы обсудили итоги проекта и выявили победителей. Первое место заняла воспитанница дома социальной реабилитации "Борки" Ангелина Терентьева, второе и третье – студентки Тюменского госуниверситета. Все участники проекта давали положительные отзывы", - добавила Элена Гафулова.

Ангелина Терентьева рассказала, что за время участия в проекте появились новые привычки и понимание того, как нужно идти к своей мечте. "Я стала много читать, заниматься зарядкой и растяжкой. Научилась более продуктивно работать и правильно ставить цели".

Еще одна участница, студентка Оля Ермошкина поблагодарила проект за выработанную дисциплину, возможность быть с единомышленниками, положительные эмоции и новые знакомства.

Проект был реализован на средства грантового конкурса "Моя идея 2019", который представитель центра добровольцев ТюмГУ выиграла в мае 2019 года. Сумма гранта составила 25 тыс. рублей.

Любовь Голышева