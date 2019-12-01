Союз ветеранов Югры отметит 100-летие Героя Социалистического Труда Василия Бахилова

Василий Бахилов | Фото: admtyumen.ru Василий Бахилов | Фото: admtyumen.ru

Югорские ветераны в 2020 году планируют отметить 100-летие со дня рождения Героя Социалистического Труда, видного партийного и государственного деятеля Василия Бахилова. Об этом на заседание президиума Тюменской региональной общественной организации "Союз ветеранов Югры" сообщил его президент Алексей Рыбалов.

"Жизнь югорских землячеств в Тюменской области наполнена интересными делами, - напомнил он. – Мы провели встречи ветеранов в день защитника Отечества и в канун Международного женского дня, сердечно чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и тружеников тыла в День Победы. Садоводы порадовали на празднике дня урожая "Все краски осени". Душевно отметили юбилей Самотлора, 80-летие легендарного нефтяника и секретаря областного комитета партии Виктора Васильевича Китаева. Забегая вперед, скажу, что в 2020 году планируется провести памятные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Василия Васильевича Бахилова, видного партийного и государственного деятеля".

Василий Васильевич Бахилов родился 1 мая 1920 года в Ишиме. В 1940 году был призван в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке, здесь и застала его война. За годы службы сержант Бахилов прошел путь от орудийного номера и командира орудия зенитной батареи до командира взвода, получив офицерское звание.

Награжден боевыми медалями "За победу над Германией" и "За победу над Японией". Демобилизовался в 1946 году. В том же году вернулся в родной Ишим и начал работать инструктором в городском комитете КПСС.

В 1950 году переехал в Сургут. До 1960 года работал в Сургутском горкоме партии, в аппарате Ханты-Мансийского окружкома КПСС. Первый секретарь Сургутского горкома КПСС (1960-1970), первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС (1970-1973), первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС (1973-1975). Направлял деятельность партийных организаций к быстрейшему освоению и вводу в эксплуатацию нефтяных месторождений Среднего Приобья.

Участник строительства нефтепровода Усть-Балык — Омск. Внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в становление городов: Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут. Герой Социалистического Труда (1971). Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени.

Имя Василия Бахилова занесено в Книги трудовой славы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области (1970). Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа. Именем Василия Бахилова названы улица в Сургуте, нефтегазоконденсатное месторождение в Нижневартовском районе, теплоход, авиалайнер ТУ-154 авиапарка "ЮТэйр".

Сегодня на юге Тюменской области проживает более 2 тыс. югорских ветеранов, созданы 22 землячества. Землячества, по мнению депутата Тюменской областной думы Инны Лосевой – это оплот и центр общения. "Север осваивали люди, которые жили на территории области, -отметила она, - между ними сложились устойчивые дружеские отношения. Их связывает молодость, Югра и бесценное общение, которое ничем нельзя заменить. Ежегодно депутаты, которые представляют Ханты-Мансийский автономный округ, встречаются на таких событиях, чтобы обсудить, как прошел год, составить планы на будущее, рассмотреть меры поддержки, которые можно осуществить в следующем году. Ветераны нуждаются в депутатах, и депутаты нуждаются в ветеранах".

Борис Олейник