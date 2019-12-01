Педагог из Тюмени Наталия Елсуфьева стала заслуженным учителем РФ

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Учитель русского языка и литературы лицея № 81 Тюмени Наталия Елсуфьева получила звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Награду тюменскому педагогу вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на торжественном мероприятии в Екатеринбурге 17 декабря.

В лицее № 81 Наталия Елсуфьева работает с 1981 года, а ее общий педагогический стаж составляет более 40 лет. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" завуч лицея № 81 Валентина Антипина, это действительно заслуженная награда для педагога.

По ее словам, Наталия Ивановна – не просто учитель от Бога, а человек, который умеет заинтересовать ребят, причем не только в учебной деятельности, но и во внеурочной работе. Долгое время Наталия Елсуфьева проработала завучем по воспитательной работе и традиции, которые были заложены много лет назад, сохранились до сих пор.

"У нас есть гимн лицея, слова к которому написали Наталия Ивановна вместе с учениками. И до сих пор эта песня звучит на каждой линейке, на школьных праздниках и торжествах. Ее традиционные занятия "Литературная гостиная", которые уже много лет проходят в лицее, востребованы среди ребят. Там поднимаются самые актуальные и интересные темы", - рассказала Валентина Антипина.

Больших успехов достигают ученики Наталии Ивановны. Об этом говорят цифры – четыре стобалльника по русскому языку с 2005 года, и средний балл по ЕГЭ, который никогда не опускался ниже 73 баллов и всегда был выше общегородских показателей.

"У нее огромный опыт как у учителя, воспитателя, ее знают в городе и области, она с удовольствием делится знаниями с коллегами. В течение многих лет Наталия Ивановна входила в состав региональной предметной комиссии по проверке письменной части основного государственного экзамена и ЕГЭ. Это был большой опыт для нее, который она передавала коллегам. Кроме того, она отличный человек, хорошая подруга, коллега, мама, бабушка. Думаю, это заслуженная награда, которую она действительно заработала", - подчеркнула Валентина Антипина.

Добавим, в копилке наград Наталии Елсуфьевой имеется также нагрудный знак "Отличник народного просвещения".

Любовь Голышева