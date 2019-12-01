В Тобольске открыли автомобильную переправу через Иртыш

| Фото: МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

Автомобильная переправа через р. Иртыш заработала в Тобольске c 17 декабря, сообщает городское управление МЧС.

Освидетельствование автомобильной переправы "Тобольск-Бекерево" состоялось 17 декабря. Специалисты службы обеспечения безопасности на воде и инспекторы ГИМС провели все необходимые проверку.

| Фото: МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

После составления всех документов автомобильная переправа сдана в эксплуатацию. Сейчас толщина льда варьируется от 35 до 45 см. Этого вполне достаточно, чтобы открыть движение для транспорта весом до пять тонн - соответствующий знак установлен.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тобольска, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе нельзя останавливаться, делать развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

Также нельзя допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости осуществлять не рекомендуется. В случае возникновения ЧС звонить по телефону 01 или 101.