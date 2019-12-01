Презентация книги "Эпоха фотокоров" пройдет в областной научной библиотеке

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева

Презентация книги "Эпоха фотокоров. 1918-1953гг." пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 20 декабря, нчаало в 15 часов, сообщают организаторы.

Автор итоговой книги - историк и краевед Лев Боярский.

Становление фотодела в указанный период (по первую половину 20 века включительно) рассматривается не только через призму фотоискусства, но также с позиции "фотография, как социокультурный феномен, неразрывно связанный с историей края".

Этим исследованием завершен цикл "Век тюменской фотографии" из серии "История тюменской фотографии".

С 2019 года проект будет также существовать и в электронном виде с разделами для профессионалов и любителей истории, краеведения. Об этом и не только расскажут на презентации.

Напомним, в 2016 году вышел I том серии "Пионеры тюменской фотографии. 1866 – 1917 гг.".

Телефон для справок +7 (3452) 99 87 55.