Именные аудитории откроют в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Открытие двух именных аудиторий профессоров Владимира Соловьева и Рольфа Цоя, которые стояли у истоков биологического образования в ТюмГУ и внесли большой вклад в становление Института биологии пройдет 20 декабря в 11 часов, сообщает пресс-служба вуза.

На торжественную церемонию открытия приглашены родные и коллеги профессоров. С открытием новых аудиторий имена будут навсегда увековечены в университете.

Заметим, что в ТюмГУ теперь станет пять аудиторий, которые названы в честь известных ученых и организаторов высшего образования в Тюмени. В 2019 году Институт биологии ТюмГУ получил еще несколько учебных помещений, реконструированных в соответствии с современными запросами индивидуализации образования: с новейшим мультимедийным и компьютерным оборудованием, возможностями интеллектуальной трансформации пространства под конкретные образовательные и исследовательские задачи. В Институте появилась вместительная и хорошо оснащенная лекционная аудитория на 80 посадочных мест, кабинет для семинарских занятий на 30 мест, компьютерная аудитория для работы с биологическими базами данных, столь необходимая биоинформатикам. Открыли свои двери для студентов и преподавателей лаборатория световой микроскопии, цифровая лаборатория ландшафтного проектирования, лаборатория почвоведения. Во всех новых аудиториях – эргономичная мебель, минималистичный дизайн, эксклюзивные и в то же время практичные элементы отделки и декора. В рекреациях корпуса расположились коворкинг-зоны.

Отметим, что впервые самое активное участие в реконструкции корпуса института принимали студенты, именно по их дизайн-проектам выполнены холл второго этажа и коворкинг-центр.