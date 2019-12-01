Привиться от гриппа еще не поздно, напомнили в Роспотребнадзоре

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Вакцинация населения против гриппа завершается. На 16 декабря привиты 681 тыс. 539 человек. Это 45,5 % от общего числа жителей Тюменской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В целом на территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, поэтому у жителей еще есть возможность привиться против гриппа в медицинских организациях.

С 9 по 15 декабря заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 29,8 %.

По результатам мониторинговых исследований, вирус гриппа не выявлен.

Для профилактики ОРВИ специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку; увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов; регулярно мыть руки с мылом, особенно после контакта с людьми, посещения общественного транспорта; избегать контакта с людьми, больными острыми респираторными заболеваниями; при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

Эксперты Роспотребнадзора советуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.