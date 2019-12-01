Елку в сквере Льва Ровнина торжественно откроют в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Открытие новогодней елки в сквере им. Льва Ровнина в Тюмени начнется 18 декабря в 17 часов.

Для местных жителей подготовили театрализованную программу "Новогодний переполох". Тюменцев ждут снежные забавы, предновогодние интерактивные, увлекательные игры и конкурсы, выступление творческих коллективов.

Как рассказала менеджер по связям с общественностью центра культуры и искусства "Современник" Светлана Галиева, ученики "Академии волшебства" будут бороться со злой колдуньей, спасая волшебство. Только после возвращения волшебной силы Дед Мороз и Снегурочка смогут посетить праздник.

Любители коньков могут прокатиться по залитому катку.