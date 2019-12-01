В Тобольском районе вывели из эксплуатации последнюю аналоговую станцию

| Фото: ПАО «Ростелеком» | Фото: ПАО «Ростелеком»

Последнюю аналоговую телефонную станцию АТС-2210 вывел из эксплуатации "Ростелеком" в Тобольском районе, сообщает пресс-служба компании.

Начальник отдела транспорта и связи администрации города Федор Духно и директор межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций ПАО "Ростелеком" Аркадий Тишкин торжественно выключили рубильник и остановили работу аналогового оборудования. Все абоненты "Ростелекома" в Тобольском районе переведены на цифру.

Преимущества цифровой телефонии - высокое качество сигнала, сокращение времени ожидания соединения, дополнительные сервисы, позволяющие повысить функциональность домашнего телефона (тональный набор, переадресация, конференцсвязь и др.). При переводе АТС на цифру используется по большей части отечественное оборудование, которое отвечает всем стандартам современной телефонии и открывает широкие возможности для качественного сервиса.

По словам Федора Духно, стопроцентная цифровизация связи поможет ускорить реализацию важных социальных и национальных программ.

"В настоящее время надежная современная телекоммуникационная система важна как никогда. Модернизация технологий и внедрение цифровых сервисов являются приоритетными задачами, стоящими как перед органами власти, так и перед провайдерами", - отметил Федор Духно.

Аркадий Тишкин подчеркнул, что современные цифровые технологии имеют высокую степень надежности и потенциал для развития на многие годы вперед.

"Модернизация АТС выполнена полностью за счет собственных инвестиционных средств компании. Технические работы проводились на линиях и оборудовании компании, поэтому нашим абонентам не нужно было ждать дома визита специалиста. Теперь вся связь в Тобольском районе оцифрована. В 2020 году "Ростелеком" планирует дальнейшее развитие телеком-инфраструктуры на территории Тобольского района".

Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, традиционная телефония остается в списке самых востребованных телекоммуникационных услуг. Основными факторами в пользу домашнего телефона абоненты называют надежность, высокое качество связи и безопасность.