Компенсацию ущерба получил тюменец после вмешательства судебного пристава

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Применить меры принудительного взыскания пришлось судебному приставу-исполнителю, чтобы компенсировать жителю Тюмени ущерб после ДТП, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Авария произошла в августе 2019 года на трассе Тюмень - Омск. Пострадавший водитель Mitsubishi Lancer обратился в суд за компенсацией той части суммы на восстановление автомобиля, которую не покрыла страховка виновника ситуации.

Судебный участок №1 Ленинского судебного района Тюмени обязал тюменца, нарушившего ПДД, возместить ущерб на общую сумму 59 тыс. рублей. Однако в добровольный срок компенсация владельцу Mitsubishi Lancer не была перечислена. При этом на одном из счетов должника имелась сумма, необходимая для погашения долга. Судебному приставу-исполнителю пришлось применить меры принудительного взыскания.

Сейчас все средства переведены владельцу Mitsubishi Lancer на восстановление автомобиля.