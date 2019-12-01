Группа Funky tubes представит тюменцам оригинальные аранжировки новогодних песен

| Фото: "Живая музыка | Funky Tubes | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Живая музыка | Funky Tubes | Тюмень" во ВКонтакте

Оригинальные аранжировки новогодних композиций представит тюменский коллектив Funky tubes, концерт которого начнется в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) 22 декабря в 19 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из участников коллектива Дмитрий Агарков, в "Городе молодых" прозвучат в основном кавер-версии известных композиций. "На концерте исполним мелодии, которые любят слушатели, песни, которые крутят в радиоэфире. Представим оригинальные аранжировки новогодних композиций. Они будут переделаны для нашего состава. Сыграем песни 90-х. Гостей ждут танцевальные мелодии. Мы надеемся, что люди, которые придут на наш концерт, будут танцевать и петь", — поделился музыкант.

Коллектив молодой, они был основан в ноябре 2018 года. По словам Дмитрия Агаркова, однажды он и его друзья решили просто собраться и поиграть музыку, родственники и знакомые отметили, что творчество группы понравится многим слушателям. Музыканты начали выступать в торгово-развлекательных центрах. Их музыка звучала на набережной Туры, в экопарке Затюменский, парке Комсомольский.

"Публике нравится. Некоторые не совсем понимают нашу оригинальную подачу. В Тюмени практически никто не играет такую музыку, люди привыкли слушать кавер-группы, в составе которых барабанщик, два гитариста, вокалист. Мы же играем на духовых инструментах. Вокалиста нет", — рассказал о музыке, которую играет Funky tubes, Дмитрий Агарков.

Коллектив состоит из шести человек. Музыканты играют на тромбоне, трубе, саксофоне теноре, саксофоне баритоне, барабанах.

Вход свободный. Желающих посетить выступление группы просят зарегистрироваться в сообществе молодежного пространства "Город молодых".

Инна Пахомова