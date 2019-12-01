Более двухсот мероприятий пройдет в Уватском районе в новогодние каникулы

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Более 200 мероприятий пройдет в Уватском районе в новогодние каникулы. О готовности всех служб к безопасному проведению праздников шла речь на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Тюменской области 16 декабря в режиме виде-конференц-связи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

По словам главу муниципалитета Сергея Путмина, длительные праздники – это период повышенной ответственности правоохранительных органов, социальных служб, противопожарных, медицинских и других учреждений.

"В администрации района и поселковых администрациях на все время новогодних каникул вводится дежурство. Особое внимание будет уделено массовым мероприятиям, в первую очередь с участием детей, автомобильным перевозкам несовершеннолетних и помощи одиноким гражданам, а также отдельным категориям людей, нуждающихся в социальной поддержке", – рассказал он.

Начальник 23 ОФПС по Тюменской области Сергей Охапкин сообщил, что личный состав караула уже обследовал 23 объекта, в числе которых детские сады, школы и дома культуры. Проверяют водоисточники, подъезды к ним, отрабатывают действия по тушению пожаров. Работа ведомства продолжается.

Отметим, в Уватском районе в новогодних праздниках примут участие более шести тысяч человек. Будут действовать пять ледовых катков в Демьянке, Демьянском, Туртасе и Увате. В этот период их посещают около 450 человек ежедневно.