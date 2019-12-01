После смерти рыбака в Тобольском районе организовали проверку

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Проверку по факту смерти рыбака, отравившегося газом в Тобольском районе, проводят следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Сообщение об обнаружении на льду реки Иртыш в районе дер. Малая Зоркальцева в палатке двух рыбаков в бессознательном состоянии поступило в правоохранительные органы 14 декабря.

По предварительным данным, два жителя Свердловской области отправились рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку. Чтобы согреться, они поставили газовую горелку. Мужчины отравились продуктами горения пропана. Медики спасли одного из пострадавших, второй рыбак 1975 года рождения скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Очевидцев опрашивают. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.