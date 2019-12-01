Купола нового храмового комплекса освятят на Войновке

| Фото: Тобольская митрополия во ВКонтакте (архив) | Фото: Тобольская митрополия во ВКонтакте (архив)

Освящение куполов нового храмового комплекса на пересечении улиц Энергостроителей и Малая Боровская в Тюмени пройдет 19 декабря, сообщает Тобольская митрополия.

Богослужение в храме святителя Николая Чудотворца (ул. Моторостроителей, 1а) в 9 часов начнет митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. После в 12 часов на пересечении улиц Энергостроителей и Малая Боровская пройдет освящение куполов Дома причта строящегося храмового комплекса в честь иконы Божией Матери "Умиление" в микрорайоне Войновка.

Отметим, к возведению храмового комплекса приступили в марте 2018 года. Уже построено здание Дома причта, заканчивается монтаж кровли. В нем разместят воскресную школу, трапезную, церковную лавку, ризницу, а также помещение временного храма.

Как рассказали в пресс-службе Тобольской митрополии, в будущем планируется строительство капитального постоянного храма. Пока богослужения будут проходить в Доме причта.