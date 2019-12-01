Максим Акимов: завершена работа над мобильным приложением "Госуслуги. Дороги"

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Цели, поставленные нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год, практически достигнуты.

Об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на заседании проектного комитета национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 17 декабря, сообщает Росавтодор.

"В течение года нам удалось мобилизоваться и решить задачу физического исполнения работ. Почти в той же мере, о таком же результате можно говорить и в отношении взаиморасчетов. У нас на 90 процентов планка пройдена. С точки зрения приемки работ, оформления итогов и взаиморасчетов с подрядчиками есть еще две недели довести это цифру до приемлемых 99 процентов", — добавил он.

Качество проделанной работы дополнительно будет проверено весной 2020 года. Максим Акимов отметил, что, помимо инструментального профессионального контроля качества, появится и широкий канал общественного контроля.

"Мы завершили работу над мобильным приложением "Госуслуги. Дороги", — сказал он. – Думаю, в том числе благодаря этому каналу обратной связи мы получим отклики, как сохранились дороги, отремонтированные в 2019 году, и как стартуют работы в 2020 году".

По данным, внесенным субъектами в систему "Эталон", по состоянию на 16 декабря завершены работы по укладке верхнего слоя покрытия более чем на 99,6 % объектов — это 126,8 млн кв. метров. В большинстве регионов идет подготовка к дорожно-строительному сезону 2020 года. Заключены контракты по 1,5 тысячи объектов, что составляет более 46 % от общего предполагаемого объема работ на следующий год. Тем не менее, как отметил Максим Акимов, планирование мероприятий по нацпроекту пока вызывает беспокойство, так как некоторые субъекты до сих пор не определились с перечнем объектов ремонта.

"До конца декабря необходимо завершить формирование планов и ввести соответствующие объекты в систему "Эталон". В январе — провести торги и заключить контракты по объектам 2020 года. Итоги этой работы подведем в начале февраля", — резюмировал Максим Акимов.

План по установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожного движения перевыполнен на 20 %: при базовом значении 9 тыс. 49 комплексов установлено 12 тыс. 480.