АО "Газпром энергосбыт Тюмень" запустил розыгрыш среди клиентов

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Более 27,5 тысячи жителей Югры, Ямала и юга Тюменской области поборются за приз в розыгрыше АО "Газпром энергосбыт Тюмень" "1:000 в твою пользу". Все они — клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии, использующие его новый сервис — мобильное приложение "ГЭТ ЛКК", которое представлено в самых популярных операционных системах iOS и Android, сообщает пресс-служба компании.

Число участников постоянно увеличивается: попасть в него может каждый потребитель, производящий платежи по квитанциям-извещениям АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Скачав приложение "ГЭТ ЛКК" в AppStore или Google Play, абоненту необходимо оплатить электроэнергию/ЖКУ за ноябрь и декабрь 2019 года и оставить отзыв о нем под конкурсным постом на странице компании в одной из социальных сетей: "ВКонтакте", Facebook, Instagram. 10 февраля 2020 года на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" будет опубликован список из 50 победителей, определенных методом случайной выборки, — они получат по 1 тыс. рублей на свои телефоны.

Впрочем, мобильное приложение не только позволяет стать победителем розыгрыша, но и обеспечивает максимально удобное каждодневное взаимодействие с поставщиком энергоресурса. Новый сервис АО "Газпром энергосбыт Тюмень" предоставляет потребителям все услуги, которые им хорошо знакомы по "Личному кабинету клиента" на официальном сайте энергосбыта, в том числе оплату электроэнергии/ЖКУ без комиссии, передачу данных с приборов учета, получение информации по истории начислений, платежей, введенных показаний.

"Учитывая, что сегодня основной точкой выхода многих пользователей в интернет стали именно мобильные устройства, разработка приложения "ГЭТ ЛКК" стала нашим ответом на современные запросы потребителей, — комментирует заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничных рынках АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Александр Титаренко. — С первых дней работы мобильного приложения количество производимых через него платежей непрерывно растет: это значит, что "ГЭТ ЛКК" уверенно набирает аудиторию, которая ценит надежность сервисов, их оперативность и доступность".