Тюменский водоканал присоединился к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости"

| Фото: Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Тюменский водоканал стал вторым в России и первым на Урале предприятием ЖКХ, где планы развития синхронизируются с принципами бережливого производства. "Росводоканал Тюмень", как сообщает пресс-служба компании, присоединился к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", цель которого - повышение эффективности производства, а в конечном итоге – качества услуг для потребителей.

Предприятие, по словам генерального директора "Тюмень Водоканала" Мугаммира Галиуллина, уже на протяжении нескольких лет работает над увеличением эффективности производства в отрасли водоснабжения.

"В 2015 году потери воды на сетях превышали 27%. 2019 год мы завершаем с планируемыми показателями менее 13%, - отметил он. - В результате, экономия от снижения потерь воды составила 387 млн рублей. За счет вложения средств в реконструкцию сетей снизились затраты на проведение незапланированных мероприятий и аварийных работ, оптимизированы расходы автотранспорта".

Пилотной площадкой реализации нацпроекта в тюменском водоканале станет цех по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения. Перед сотрудниками цеха поставлены задачи снизить засоры в сетях при увеличении числа насосных станций водоотведения с 96 до 140 и протяженности сетей с 912 до 1300 км.

"Потенциал роста производительности труда на нашем предприятии есть, как и на любом другом работающем производстве, - уверен Мугаммир Галиуллин, - но для того, чтобы его использовать в полной мере, проектной команде, рабочей группе, цеху и, прежде всего, аппарату управления, необходимо активно участвовать в реализации этой программы. Начинать нужно каждому с себя, четко осознавая, что главная наша задача – повышение качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению".

"Росводоканал Тюмень" реализует национальный проект совместно с Федеральным центром компетенций. После того, как бережливые технологии протестируют в цехе эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения, программа будет реализована в остальных структурных подразделениях предприятия.