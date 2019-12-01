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Движение по трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск ограничат 21 декабря

Общество, 13:59 19 декабря 2019

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Монтаж надземного пешеходного перехода начнется на 27 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в ночь на 21 декабря. Это повлияет на график движения, сообщает Уралуправтодор.

Движение машин будет происходить по следующему графику: 21 декабря в ноль часов движение будет перекрыто на 20 минут, затем на пять минут проезд откроют для пропуска скопившегося транспорта. В ноль часов 25 минут снова перекроют движение на 20 минут.

Работы завершатся в ноль часов 45 минут. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# ограничение движения , Уралуправтодор

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