Движение по трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск ограничат 21 декабря

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Монтаж надземного пешеходного перехода начнется на 27 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в ночь на 21 декабря. Это повлияет на график движения, сообщает Уралуправтодор.

Движение машин будет происходить по следующему графику: 21 декабря в ноль часов движение будет перекрыто на 20 минут, затем на пять минут проезд откроют для пропуска скопившегося транспорта. В ноль часов 25 минут снова перекроют движение на 20 минут.

Работы завершатся в ноль часов 45 минут. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).