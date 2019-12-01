Ишим украсили к Новому году и подготовили площадки для отдыха горожан

| Фото: Юлии Дериглазовой | Фото: Юлии Дериглазовой

Главная елка украсила Коркинскую площадь Ишима, также елки установлены на стадионе "Центральный", у спорткомплекса "Локомотив", во всех образовательных и учреждениях социальной сферы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Он добавил, что на Коркинской площади возведен ледовый городок с архитектурными и декоративными элементами по сказке "Щелкунчик", который объединил семь элементов, среди которых ледовая карета, трон Деда Мороза, панно "Мышиный король", "Щелкунчик и Маша" и детская горка.

В городе продолжают работать два катка с прокатом инвентаря – на стадионе "Центральный" и у спортивного комплекса "Локомотив". Кроме того, залиты корты в школах № 3, 4, 7, 31 и у спортивной школы. Жители залинейной части города смогут встать на коньки у школы № 12, где тоже появился корт.

На стадионе "Центральный" проложена лыжня и впервые организована работа снегохода.

Замглавы отметил, что во всех образовательных учреждениях был объявлен конкурс на лучшее уличное новогоднее оформление. И теперь дворы школ и детских садов Ишима наполнились сказочными снежными фигурами. Там же возведены горки, потому что школы станут местом притяжения для ребят и их родителей в дни зимних каникул.

Покататься с горок ишимцы смогут и на Центральном стадионе, Коркинской площади, у СК "Локомотив".

На центральной улице Карла Маркса и на набережной в районе школы № 2 установлены наземные световые конструкции. На въездных улицах включены световые консоли, расположенные на опорах линий электропередач.

На территориях ТОСов во дворах будут установлены еще пять больших елей и несколько маленьких сосенок.

"К новогодним нововведениям отнесу то, что в школах пройдут утренники для будущих первоклассников, которые будут вести их будущие первые учительницы", - добавил Борис Долженко.

Инна Кондрашкина