Александр Турчин из Голышманово победил в конкурсе "Спасибо интернету"

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Александр Турчин из Голышмановского городского округа занял первое место в номинации "Интернет-предприниматель, интернет — работодатель" по итогам V Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2019". Торжественная церемония награждения прошла в ходе Недели российского интернета (RIW-2019) в Москве 12–13 декабря, сообщает "Ростелеком".

Александр Турчин всю жизнь занимался сельским хозяйством. Благодаря интернету, сумел наладить выращивание новых для своего района культур, организовал семеноводческое хозяйство. Технологии, рынки сбыта, поставщиков искал через интернет.

Тюменская область вошла в Топ активных регионов, на конкурс было прислано 157 работ.

Всего на конкурс было подано более 4,5 тыс. заявок из 79 регионов. Это на 23 % больше, чем участников конкурса 2018 года. При этом 81 % работ поступил от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Все материалы размещены на сайте "Азбука интернета" в разделе "Конкурсные работы".

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 62,5 % конкурсных работ, 37,5 % пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе, по программе "Азбука интернета". По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2018 году самостоятельно освоивших компьютер было 32,8 %, в 2017 году — 31 %.

Пользователями портала госуслуг являются 84,4 % участников конкурса против 81,5 % в 2018 году. Ежегодно растет количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг.