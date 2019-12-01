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Россельхознадзор не пустил из Тюменской области в Киргизию шестнадцать лошадей

Общество, 16:54 19 декабря 2019

mcx.ru

Специалисты Россельхознадзора и ППУ "Казанское" не пустили в Киргизскую Республику 16 лошадей, которых без соответствующих ветеринарных документов пытались ввезти в Казахстан.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, на российско-казахстанском участке государственной границы РФ "Казанское" водитель автомобиля предъявил ветеринарные сопроводительные документы, в соответствии с которыми животные следовали из Курганской области в Киргизскую Республику. Сведения были не внесены в информационную систему "Меркурий", заголовок ветеринарного сертификата и наименование строк документа не соответствовали бланку, ветеринарный сертификат Таможенного союза выдан ветстанцией Курганской области, а заверен печатью Главного управления ветеринарии по Омской области, к тому же опись животных была оформлена на бланке с гербом Челябинской области.

Ветстанция Курганской области, указанная в документах, фактически не существует, государственный ветеринарный врач, подписавший ветеринарный сертификат, в Курганской области профессиональную деятельность не осуществляет.

Возбуждено административное производство по факту нарушения в отношении гражданина Киргизской Республики, осуществлявшего перевозку лошадей за пределы Российской Федерации. Во время составления протокола об административном правонарушении водитель скрылся с ППУ "Казанское" в сторону Ишима.

Сейчас этим инцидентом занимаются правоохранительные органы и пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

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# лощади , пограничники , Россельхознадзор

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