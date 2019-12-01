Врачи оказывают помощь пострадавшим на пожаре в окрестностях Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавшим на пожаре в доме в СНТ "Мелиоратор-1" под Тюменью 45-летнему мужчине и 13-летнему мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим оказывают в ожоговом отделении Областной клинической больницы № 1. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. У ребенка площадь ожогов около семи процентов, у взрослого — около двух процентов, а также термоингаляционная травма", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Напомним, в СНТ "Мелиоратор-1" ночью вспыхнул деревянный дом на ул. Плодовой. Пламя охватило его по всей площади. Полная ликвидация пожара была объявлена в 2 часа 28 минут.

Вызов поступил ночью 19 декабря в ноль часов 27 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на ул. Плодовую, где вспыхнул частный дом, в ноль часов 43 минут. Дежурство на месте происшествия продолжалось до двух часов 36 минут. "45-летнего мужчину и 13-летнего мальчика после осмотра и оказания помощи доставили в стационар. 49-летняя женщина отказалась от осмотра. Также медики констатировали смерть обгоревшего человека", — добавила Александра Малыгина.

Инна Пахомова