Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе "Новая звезда 2020"

| Фото: с личной страницы Элен Овеян во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Элен Овеян во ВКонтакте

Студентка третьего курса Тюменского государственного института культуры Элен Овеян представит Тюменскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда 2020". Первый тур пройдет в эфире телеканала "Звезда" 31 декабря.

Элен Овеян занимается вокалом с семи лет, танцует в стиле джаз-фанк, увлекается актерским мастерством. Она участница и лауреат многих вокальных конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней. Благодаря своим достижениям Элен Овеян получила приглашение на курсы Академии эстрады в Останкино, которые прошла в июле 2019 года. Участвует в телевизионном музыкальном проекте впервые.

"Решение стать конкурсантом приняла моя мама – она сказала, что надо испытать судьбу. Название песни, к сожалению, по условиям конкурса называть нельзя, она о любви. Для меня участие в "Новой звезде" важно и мне необходима поддержка, поэтому всех тюменцев призываю: включайте телеканал "Звезда" 31 декабря, смотрите выступление, потом голосуйте", - сказала вокалистка.

Конкурс "Новая звезда" - это музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 регионов России. Вокалисты впервые соберутся на одной сцене. Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение экспертов в области музыки определит двух победителей проекта. Председатель жюри конкурса – Максим Дунаевский.

Первый тур пройдет 31 декабря, полуфиналы и финал - со 2 по 4 января 2020 года. В это время состоится масштабное голосование среди телезрителей. 4 января наградят победителя по мнению жюри, 7 января станет известно имя лучшего вокалиста страны, которого выберут зрители.

Подробности Всероссийского конкурса "Новая звезда 2020" можно найти на сайте, здесь же тюменцы смогут отдать голос за Элен Овеян.

Анжела Лебедева